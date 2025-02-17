Нефть из Казахстана поступает в новороссийский терминал без ограничений

Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) проходит в штатном режиме. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго Казахстана.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ограничения были введены после того, как 17 февраля в Кавказском районе Кубани семь беспилотников ВСУ атаковали крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинскую». В результате атаки БПЛА НПС была выведена из строя, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск велась на сниженных режимах перекачки, минуя станцию на Кубани.

Однако на работе системы Каспийского трубопроводного консорциума в Казахстане ограничения в России не сказались. «Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме»,— уточнили в ведомстве.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. По данным Минэнерго Казахстана, в 2024 году по КТК было транспортировано почти 55 млн тонн казахстанской нефти.

Алена Воробьева