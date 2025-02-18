С Дональдом Трампом знакомятся поближе

Книги Дональда Трампа и о нем самом набирают популярность. О такой тенденции “Ъ FM” рассказали в сети магазинов «Читай-город». С января 2025-го в России продажи таких изданий выросли более чем в 2,5 раза. Интерес вызывают и работы, связанные с внешней политикой США в целом. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Время дороже денег, потому что, лишившись средств, вы всегда можете вновь начать восхождение к богатству. Но если у вас не осталось времени, никакой новый старт невозможен»,— писал Дональд Трамп в книге «Думай как миллиардер. Все, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще». Эта работа — одна из трех, принадлежащих авторству политика и бизнесмена и выбившихся в лидеры продаж в России в начале 2025 года. Популярность изданий можно объяснить возможной нормализацией отношений между Москвой и Вашингтоном, считает руководитель пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова: «Среди лидеров продаж — "Великая шахматная доска" Збигнева Бжезинского, "Мировой порядок" Генри Киссинджера, "Американцы и все остальные" Ивана Куриллы. Скачок интереса к политической литературе наблюдался и ранее. После объявления результатов выборов в ноябре 2024 года самой популярной книгой Дональда Трампа является его работа "Думай как чемпион. Откровения магната о жизни и бизнесе"».

В издательстве «Эксмо» также зафиксировали рост популярности книг, которые написаны Трампом или посвящены ему. В основном аудитория дает таким произведениям очень высокую оценку, подчеркнул генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьёв: «Если взять последний квартал, то у нас в три раза выросли продажи книги "Думай как чемпион". Если брать "Искусство сделки", то один тираж вообще закончился.

Трамп принципиально влияет сейчас на политику в мире, и людям интересно больше про него узнать, какие-то его секреты, принципы в политике, бизнесе и жизни в целом.

Эти работы и раньше хорошо достаточно продавались. По ним средний рейтинг в отзывах — 4,9. Значит, читателям они нравятся».

Первая книга о Трампе вышла в 1985 году, задолго до того, как он стал президентом. В ней американский писатель Джером Таксилл рассказал о Трампе как об одной из крупнейших движущих сил США. На русский язык ее не перевели. Сам бизнесмен же начал писательскую карьеру в 41 год. Его первым произведением стало «Искусство заключать сделки», и оно в этом году снискало популярность у аудитории. Между тем многие издания, вошедшие в топ по продажам, уже неактуальны, уверен автор проекта Books & Reviews Валерий Шабашов: «Там смешаны между собой две тенденции. Первая — это история о том, как Дональд Трамп вел свой бизнес, и он об этом писал в своих книгах. Что касается работ политологов, то это совсем другие произведения. На мой взгляд, они немножко устарели, потому что сейчас мир несколько поменялся. Будем ждать новые книги, которые описывают новую реальность, которая каждый день меняется, ведь сложно успеть за новостями, которые мы все читаем».

Трамп-писатель рассказывает о своем жизненном пути и принципах построения успешного бизнеса. В книге «Думай как чемпион» президент, например, советует не стесняться торговаться и добиваться выгодных условий. «Цените себя высоко. Жизнь — искусство, и бизнес — искусство, поэтому будьте художником, покажите все, на что вы способны»,— пишет он.

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Далила Цельбель