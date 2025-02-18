Жители Курской области в 2024 году почти вдвое чаще замораживали сперму и яйцеклетки

В министерстве здравоохранения Курской области привели данные по динамике спроса на заморозку яйцеклеток и спермы в 2024 году. Как рассказали «Ъ» в ведомстве, в местном перинатальном центре число проведенных процедур по сохранению биоматериала выросло почти вдвое год к году.

По данным местного минздрава, в крупнейшей клинике региона в 2024 провели 31 процедуру по криоконсервации спермы и семь заморозок яйцеклеток. Такие услуги предоставляются для реализации программ отложенного родительства, а также женщинам, которым предстоит операция на яичниках, онкобольным. Пользуются ими и участники СВО.

Как рассказали «Ъ» в нескольких частных клиниках, работающих в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны, они также фиксируют рост спроса на программы сохранения фертильности как для женщин, так и для мужчин.

Подробнее – в материале «Ъ» «В пользу будущих поколений».

Виктория Колганова, Сергей Толмачев, Воронеж