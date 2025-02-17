В России хотят ввести лицензирование продавцов табака

Как стало известно «Ъ», в правительстве обсуждают реформу продажи табака. Власти рассматривают две модели регулирования рынка: лицензирование продавцов по аналогии с алкоголем или создание реестра разрешений. Цель — сократить нелегальный оборот табака, из-за которого бюджет теряет свыше 100 млрд руб. ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Вместо штрафов предлагаются экономические меры: за нарушения торговые точки могут лишиться лицензии или быть исключены из реестра, что фактически закроет им доступ к рынку. Контроль могут передать Росалкогольтабакконтролю или регионам.

Текущая система маркировки (ГИС МТ) охватила 300 тыс. компаний, но не остановила контрафакт: штрафы не перекрывают прибыль нелегальных продавцов. С 2024 года лицензирование уже введено для производителей и импортеров табака, но не для розницы. По данным «Ъ», новые требования к продавцам включают отсутствие налоговых долгов и наличие складов или торговых точек. Госпошлина за лицензию может составить от 10 тыс. руб. для розницы до 500 тыс. руб. для опта.

Опрошенные «Ъ» эксперты сомневаются в эффективности реестров: по их мнению, контрафакт распространяется через Telegram-каналы и мелкие населенные пункты, где контроль слаб. В ЦРПТ отмечают, что маркировка уже снизила долю нелегального табака с 15,6% до 10,8%, а бюджет получил дополнительно 450 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале, который выйдет позднее.