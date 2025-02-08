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Роман Ротенберг намерен запустить производство хоккейных клюшек

Главный тренер хоккейного клуба СКА, предприниматель Роман Ротенберг планирует запустить производство хоккейных клюшек под брендом «Красная машина». Своей идеей он поделился в личном Telegram-канале.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На это его вдохновил нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Хоккеист сам сделал себе клюшку, после того как привычную и удобную перестали выпускать. Главный тренер СКА считает, что на их клюшки смогут перейти дети в спортивных школах и академиях, а возможно, и игроки МХЛ, ВХЛ, КХЛ.

«Готовимся наладить производство и конкурировать с ведущими мировыми производителями. По качеству мы ничем не уступаем Bauer и CCM, по цене будем даже более привлекательным вариантом»,— написал господин Ротенберг.

Между тем на клюшках останавливаться не намерены. Предприниматель заявил, что ассортимент бренда будут расширять качественной экипировкой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что хоккеисты СКА обыграли в матче чемпионата КХЛ «Витязь» на его площадке со счетом 4:2.

Татьяна Титаева

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