Главные новости за 17 февраля. Новороссийск

В ночь на понедельник, 17 февраля, атаке беспилотников подвергся нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Кавказском районе Краснодарского края — НПС «Кропоткинская». Вследствие повреждений нефтеперекачивающей станции, транспортировка углеводородов по трубопроводу «Тенгиз – Новороссийск» в настоящее время осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС.

Цены на нефть марки Brent выросли после атаки беспилотников на станцию перекачки нефти в Краснодарском крае. Семь дронов атаковали Кропоткинскую НПС Каспийского трубопроводного консорциума, что повлияло на стоимость сырья.

Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) проходит в штатном режиме.

Новая организация расширяет свое присутствие в городах юга России. Помимо Краснодара, Ставрополя и Сочи, «Русская Дружина» представлена и в Новороссийске. За полгода присутствия организации в ее ряды уже вступили более 50 жителей, сообщил «Ъ-Новороссийск» руководитель «Русской Дружины» города-героя Николай Лихойванов.

В морском порту «Новороссийск» запретили к ввозу 14 партий цитрусовых из Турции и Египта суммарным весом 441 т из-за средиземноморской плодовой мухи.

Через порт в Новороссийске пройдет новая логистическая линия для коммерческих перевозок «Таиландский экспресс».

Житель Новороссийска пойдет под суд за угон Audi A7, который он разбил в ДТП.

Новые игроки в «Черноморец» могут перейти из тульского «Арсенала» и ульяновской «Волги».

Арбитражный суд Краснодарского края признал отсутствующим право собственности ООО «Сельскохозяйственное предприятие “Раевское”» на участки с реками Цевкая и Маскага. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Исключить водные объекты из границ территории предприятия в пределах береговой полосы потребовало Росимущество. Согласно материалам дела, речь идет об участках площадью 108 и 43 гектара сельскохозяйственного назначения в станице Раевская.