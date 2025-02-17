В Новороссийске устроившему ДТП угонщику Audi А7 грозит до 10 лет колонии

Житель Новороссийска пойдет под суд за угон Audi A7, который он разбил в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 19-летний обвиняемый употреблял с друзьями спиртные напитки, после чего похитил ключи от автомобиля гостя и отправился кататься по городу. Поездка закончилась аварией — автолюбитель не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный у обочины Mitsubishi. Сумма ущерба, которую фигурант причинил владельцу угнанного автомобиля, — около 1,7 млн руб.

Следственное подразделение отдела полиции Южного района УМВД по Новороссийску передало уголовное дело в суд. Обвиняемому инкриминируют ч. 3 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Максимальное наказание по данной статье — до десяти лет лишения свободы.

Алена Воробьева