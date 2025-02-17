В Новороссийске запретили ввоз 441 тонны мандаринов из Турции и Египта

В морском порту «Новороссийск» запретили к ввозу 14 партий цитрусовых из Турции и Египта суммарным весом 441 т из-за средиземноморской плодовой мухи. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Специалисты Россельхознадзора выявили зараженные партии во время карантинного фитосанитарного контроля. Наличие плодовой мухи было зафиксировано заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Зараженные вредителем 14 партий фруктов были запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации. Отмечается, что цитрусовые поступили в морской порт Новороссийска в период с 10 по 13 февраля.

Это уже второй случай в феврале 2025 года, когда специалисты Россельхознадзора выявляют наличие в поставленных фруктах из-за рубежа средиземноморской плодовой мухи. Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в морском порту города-героя был запрещен ввоз более 88 т мандаринов из Турции и Египта. Зараженные фрукты поступили из Турции и Египта в период с 3 по 9 февраля.

Алена Воробьева