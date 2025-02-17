Через порт Новороссийск запустят «Таиландский экспресс»

Через порт в Новороссийске пройдет новая логистическая линия для коммерческих перевозок «Таиландский экспресс». Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Логистическую линию между Новороссийском и Бангкоком создали Холдинг A7 и «Новосталь-М». Сообщается, что первые суда «Таиландского экспресса» станут курсировать не позднее 1 июля 2025 года. Доставка займет не менее 30 дней.

Также уточняется, что через порт в Новороссийске увеличился грузооборот в индийский порт Нава-Шева. Показатели отправки в 2024 году выросли примерно в 7 раз к уровню 2023 года. В ближайшее время вместимость индийской линии между двумя портами повысится. Доставка грузов занимает 18-20 дней.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в морском порту города-героя был запрещен ввоз более 88 т мандаринов из Турции и Египта. Специалистами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора в 4 партиях цитрусовых во время карантинного фитосанитарного надзора во фруктах была выявлена средиземноморская плодовая муха. Зараженные фрукты поступили из Турции и Египта через морской порт Новороссийска в период с 3 по 9 февраля.

Алена Воробьева