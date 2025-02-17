В Новороссийске к охране общественного порядка привлекли «Русскую дружину»

В Новороссийске создали новую народную дружину с привлечением общественной организации «Русская дружина», сообщил в ходе минувшего аппартного совещания начальник городского управления по взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Баран. Как сообщил «Ъ-Новороссийск» руководитель «Русской дружины» Николай Лихойванов, в настоящий момент в ряды организации уже вступили более 50 жителей города. Сообщество расширяет свое присутствие в городах юга России, включая Краснодар, Ставрополь и Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РУССКАЯ ДРУЖИНА | Новороссийск / Telegram Фото: РУССКАЯ ДРУЖИНА | Новороссийск / Telegram

По словам Николая Лихойванова, «Русская дружина» — всероссийское объединение, которое представлено в 40 городах России. В Новороссийске участники дружины охраняют общественный порядок совместно с администрацией города-героя и правоохранительными органами.

«На данный момент у нас более 50 активных участников. Проводим совместные тренировки, мероприятия. Действует волонтерский цех по плетению маскировочных сетей и цех 3D печати. Наши автоволонтеры постоянно возят гуманитарную помощь в зону проведения СВО. Проводим уроки мужества в школах, приглашаем на них ветеранов. Также объединение помогает ветеранам СВО, которые находятся на реабилитации после ранений»,— рассказал о работе «Русской дружины» в Новороссийске руководитель Николай Лихойванов.

В планах новороссийской «Русской дружины» на 2025 год — набор команд по традиционным видам спорта (кила, кулачные бои) и подготовка к соревнованиям, проведение праздников русской культуры, работа с молодежью по пропаганде и традиционных ценностей и ЗОЖ. Помимо этого, в «Русской дружине» планируется запуск собственного приложения кнопки SOS для ее участников. Для оказания своевременной помощи и соблюдения безопасности на улицах в городах, где представлено объединение, будут составлены группы быстрого реагирования из самых ответственных и проверенных дружинников.

Алена Воробьева