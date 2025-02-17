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Тульский «Арсенал» готов продать Алана Цараева новороссийскому «Черноморцу»

Новые игроки в «Черноморец» могут перейти из тульского «Арсенала» и ульяновской «Волги». Об этом сообщают «Тульские новости».

Фото: ФК «Черноморец» Новороссийск

Фото: ФК «Черноморец» Новороссийск

Речь идет о полузащитнике Алане Цараеве, которого тульский «Арсенал» готов отпустить в «Черноморец» за компенсацию в 5 млн руб. Также среди возможных кандидатов футбольный клуб Новороссийска рассматривает

Григория Жилкина из тульского «Арсенала» и Илью Дятлова из ульяновской «Волги».

Отмечается, что 21-летний Жилкин выступает за «Арсенал» на правах аренды из «Краснодара», поэтому его переход в новороссийскую команду пока под вопросом. Тогда как переход полузащитника Алана Цараева вполне возможен – с ним туляки готовы расстаться за компенсацию в 5 млн руб. Однако пока официальных переговоров по переходу игрока не было.

Новороссийский «Черноморец» занимает пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на шестом.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что команду «Черноморца» пополнил полузащитник Залимхан Юсупов. Он перешел в новороссийский «Черноморец» из махачкалинского «Динамо».

Алена Воробьева

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