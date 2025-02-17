Главные новости за 17 февраля. Сочи

В Сочи весной 2025 года планируют запустить банановые теплицы. В проект их строительства инвестируют порядка 10 млн руб.

На автодороге А-148 произошло массовое ДТП, которое перекрыло движение в тоннеле со стороны Мамайки в сторону Адлера. Спустя несколько часов движение восстановили.

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности. Угроза схода лавин будет действовать до 18:00 19 февраля.

Сочинский застройщик АО «Мацеста Капитал» не смог добиться у государства возмещения 89 млн руб. за участок, предоставленный им, но впоследствии изъятый по иску Генпрокуратуры.

Футбольный клуб «Сочи» в товарищеском матче сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Почти треть сделок с элитной недвижимостью в Сочи приходится на покупателей из отдаленных регионов: Урала, Сибири и Дальнего Востока. В целом по итогам 2024 года более 90% покупателей премиального жилья в Сочи — жители других регионов.

В аэропорту Сочи усилят защиту от БПЛА. В 2025 году также планируют установить инспекционно-досмотровый комплекс для грузового транспорта и оснастить периметр воздушной гавани интеллектуальными камерами.

В горном кластере Сочи специалисты коммунальных служб продолжают очищать пешеходные зоны от снега. К работе привлекли 20 единиц специальной техники.

По информации синоптиков, в ночь и утренние часы 18 февраля на побережье Сочи и в районе федеральной территории Сириус ожидается интенсивный дождь.

Совет Госдумы не рассматривал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо от фракции ЛДПР.