«Мацеста Капитал» не смог отсудить у властей 89 млн рублей за изъятый участок

Сочинский застройщик АО «Мацеста Капитал» не смог добиться у государства возмещения 89 млн руб. за участок, предоставленный им, но впоследствии изъятый по иску Генпрокуратуры. Апелляционный суд отказался взыскивать расходы на освоение земли, которая незаконно выбыла из госсобственности и изменила свое назначение. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В документе говорится, что застройщик обратился с иском к мэрии Сочи и территориальному управлению Росимущества с требованиями о возмещении расходов, понесенных им при освоении земельного участка площадью 77,5 га в с. Прогресс Хостинского района Сочи.

В 2005 году Росимущество предоставило эти земли в аренду ОАО «Мацестинский чай». В то время они носили статус сельскохозяйственных, но потом его изменили на использование под комплексную жилую застройку. После этого «Мацестинский чай» уступил свои права на участок местному девелоперу «Мацеста Капитал», а Росимущество передало его сочинским властям. В 2023 году Генеральный прокурор РФ оспорил все эти сделки, добившись признания их ничтожными.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Мацеста Капитал» зарегистрировано в 2007 году в Сочи. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Убыток фирмы за 2023 год составил 2 млн руб.

Он доказал в судах, что Росимущество и «Мацестинский чай» изначально не собирались исполнять договор, а планировали лишь юридически закрепить права на землю для ее последующей передачи третьим лицам. А кроме того, действия по изменению вида разрешенного использования спорного участка имели целью обход установленного законом порядка предоставления публичных земель для строительства, говорится в материалах дела.

За эти годы девелопер успел потратить существенные средства на освоение территории. Он оплатил проектно-изыскательские работы, разработку концепции застройки, все это время вносил городу деньги за аренду земель — всего он потратил 89 млн руб. Раз оказалось, что власти предоставили землю незаконно, значит, они и должны возместить эти расходы, посчитал он.

Однако Арбитражный суд Кубани решил, что застройщик изначально знал о статусе участка и понимал последствия реализации девелоперского проекта на сельхозземлях. Теперь выводы кубанского арбитража подтвердила и апелляционная инстанция. Решение вступило в законную силу.

Андрей Обнорский