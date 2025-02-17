Для расчистки дорог в Сочи задействовали 20 единиц техники

В горном кластере Сочи специалисты коммунальных служб продолжают очищать пешеходные зоны от снега, задействовав 20 единиц специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

С утра сочинские специалисты расчищают пешеходные маршруты, убирают тротуары, подходы к социальным объектам и автобусным остановкам на улицах Турчинского, Мичурина, Горная Карусель, Эстонская, Березовая, Гаражная и Листопадная. К работе подрядных организаций подключились более 100 предпринимателей, которые очистили от снега территории, прилегающие к их объектам.

За прошедшие сутки, 16 февраля, в Лазаревском районе выпало около 40 мм снега, в горном кластере Адлерского — более 30 мм. В предгорьях и горных зонах Сочи до вторника прогнозируют мокрый снег и его интенсивное налипание на проводах и деревьях. На дорогах возможен гололед.

В горах на высотах свыше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется угроза лавин. Объявлено штормовое предупреждение. Въезд в горный кластер для автомобилей без зимней резины ограничен.

Мария Удовик