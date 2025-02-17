В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

С 18:00 17 февраля до 18:00 19 февраля 2025 года в горных районах Сочи, расположенных на высоте выше 500 м над уровнем моря, объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю призывает граждан соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 23.mchs.gov.ru Фото: 23.mchs.gov.ru

Специалисты рекомендуют местным жителям и гостям курорта отказаться от походов в горы во время снегопада и плохих погодных условий. Следует внимательно следить за изменениями погоды, находясь в горах, и перед выходом ознакомиться с потенциальными местами схода лавин. Избегайте участков, где возможен сход лавин, особенно на склонах с углом наклона более 30 градусов. На склонах с крутизной более 45 градусов лавины могут сходить практически при каждом снегопаде.

«Ъ-Сочи» писал, что за прошедшие сутки в Лазаревском районе выпало около 40 мм снега, в горном кластере Адлерского — более 30 мм. За ситуацией на курорте следят более 600 сотрудников коммунальных предприятий.

Мария Удовик