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В аэропорту Сочи планируют усилить защиту от БПЛА

В 2025 году в аэропорту Сочи планируют усилить меры безопасности от БПЛА, установить инспекционно-досмотровый комплекс для грузового транспорта и оснастить периметр воздушной гавани интеллектуальными камерами. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас в аэропорту действуют 40 современных пунктов досмотра, специалисты установили камеры с обзором 360 градусов без «слепых зон» и ведут круглосуточный контроль периметра, а число патрулей с кинологами увеличили. Безопасность обеспечивают более 500 специалистов.

В прошлом году воздушная гавань Сочи обслужила свыше 13,7 млн пассажиров. Сотрудники аэропорта изъяли 530 запрещенных предметов. Нарушений безопасности не зарегистрировали.

«Ъ-Сочи» писал, что утром 27 декабря в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщал ряд Telegram-каналов, в небе над курортом существовала угроза БПЛА, однако официально эту информацию не подтвердили.

Мария Удовик

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