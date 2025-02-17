Синоптики прогнозируют в Сочи сильный дождь

По информации синоптиков, в ночь и утренние часы 18 февраля на побережье Сочи и в районе федеральной территории Сириус ожидается интенсивный дождь. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На высотах выше 500 м в горах сохраняется риск лавиноопасных ситуаций. Для автомобилей, не оснащенных зимней резиной, доступ в горный кластер временно ограничен.

Глава курорта Андрей Прошунин поручил городским службам работать в усиленном режиме. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют быть осторожными и принять меры для защиты своего имущества, а также избегать отдыха в непосредственной близости к водоемам.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 112 с мобильного телефона.

«Ъ-Сочи» писал, что за последние сутки специалисты использовали более 540 тонн противогололедных материалов. Для расчистки дорог в круглосуточном режиме задействовали свыше 100 специалистов и 130 единиц техники.

Мария Удовик