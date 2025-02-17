Весной в Сочи планируют запустить банановые теплицы за 10 млн рублей
В Сочи весной 2025 года планируют запустить банановые теплицы. В проект их строительства инвестируют порядка 10 млн руб., пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на гендиректора АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председателя общественного движения «Российские субтропики» Андрея Платонова.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сейчас теплицы проектируют и изготавливают. Два строения возводят на территории КФХ «Ачигварское озеро». Площадь каждой теплицы составит 500 кв. м. По словам господина Платонова, уже в конце апреля в теплицах могут начать высаживать посадочный материал. Первый урожай планируется в конце 2025 года – начале следующего.
В первой половине марта представители Академии планируют отправиться в Турцию, чтобы исследовать технологии, по которым возделываются бананы, а также определить перспективные сорта для возделывания в России и закупить посадочный материал для высадки в теплицах. Ожидается, что себестоимость 1 кг отечественных бананов составит около 50-80 руб. В рознице их будут продавать по 120-140 руб., рентабельность ожидается на уровне 25%.
«Мы уложимся в среднюю цену импортируемого банана из-за рубежа. По нашим расчетам, наши бананы не будут превышать рыночную стоимость бананов сейчас», – заявил спикер.
Господин Платонов добавил, что промышленное развитие неизбежно, поэтому специалисты приступают к проектированию территорий для установки 3-5 гектар банановых теплиц. В будущем в Сочи могут начать выращивать и другие тропические культуры, такие как маракуйя, папайя и авокадо.