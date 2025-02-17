Весной в Сочи планируют запустить банановые теплицы за 10 млн рублей

В Сочи весной 2025 года планируют запустить банановые теплицы. В проект их строительства инвестируют порядка 10 млн руб., пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на гендиректора АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председателя общественного движения «Российские субтропики» Андрея Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас теплицы проектируют и изготавливают. Два строения возводят на территории КФХ «Ачигварское озеро». Площадь каждой теплицы составит 500 кв. м. По словам господина Платонова, уже в конце апреля в теплицах могут начать высаживать посадочный материал. Первый урожай планируется в конце 2025 года – начале следующего.

В первой половине марта представители Академии планируют отправиться в Турцию, чтобы исследовать технологии, по которым возделываются бананы, а также определить перспективные сорта для возделывания в России и закупить посадочный материал для высадки в теплицах. Ожидается, что себестоимость 1 кг отечественных бананов составит около 50-80 руб. В рознице их будут продавать по 120-140 руб., рентабельность ожидается на уровне 25%.

«Мы уложимся в среднюю цену импортируемого банана из-за рубежа. По нашим расчетам, наши бананы не будут превышать рыночную стоимость бананов сейчас», – заявил спикер.

Господин Платонов добавил, что промышленное развитие неизбежно, поэтому специалисты приступают к проектированию территорий для установки 3-5 гектар банановых теплиц. В будущем в Сочи могут начать выращивать и другие тропические культуры, такие как маракуйя, папайя и авокадо.

Вячеслав Рыжков