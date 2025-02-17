В Сочи восстановили движение на трассе после массовой аварии

Движение на трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» в Сочи вновь открыто после аварии с пятью автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утром 17 февраля в тоннеле со стороны Мамайки в сторону Адлера на автодороге А-148 столкнулись пять транспортных средств: «Хендай», две «Кии», «Фольксваген» и грузовая «Газель». К 9:45 движение по правой полосе открыли после временного перекрытия. К 10:55 движение на трассе А-148 возобновлено и сейчас осуществляется в обычном режиме.

Мария Удовик