На жителей Кубани приходится лишь 7% сделок с элитным жильем в Сочи

Почти треть сделок с элитной недвижимостью в Сочи приходится на покупателей из отдаленных регионов – Урала, Сибири и Дальнего Востока. По данным исследования Ricci.Жилая недвижимость и Mantera Residence, их доля в общем объеме спроса за последние пять лет выросла на 11 п.п., достигнув 29%. В целом по итогам 2024 года более 90% покупателей премиального жилья в Сочи – жители других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля местных покупателей в этом сегменте остается низкой: на Краснодарский край в прошлом году пришлось лишь 7% сделок, тогда как 93% спроса обеспечили жители других субъектов РФ. Наибольшую активность демонстрируют Москва и Подмосковье (39%), Санкт-Петербург и Новосибирск (по 3%), остальные 48% распределены между другими регионами. С 2020 года спрос со стороны москвичей вырос на 12 п.п., новосибирцев — на 1,5 п.п., жителей Санкт-Петербурга и Краснодарского края — на 1 п.п. и 5 п.п. соответственно.

Помимо личного использования, недвижимость в Сочи рассматривается как инвестиционный актив: в 2024 году доля инвесторов среди региональных покупателей достигла 68%, увеличившись на 14 п.п. за год и на 28 п.п. с 2020 года.

Как отмечает коммерческий директор Группы «Мантера» Ирина Игнатьева, ограничения на приобретение зарубежной недвижимости и активный спрос со стороны удаленных регионов способствуют росту продаж в сегменте премиальной и элитной недвижимости. В 2024 году спрос увеличился на 11,6% по сравнению с предыдущим годом.

Вячеслав Рыжков