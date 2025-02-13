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«Адмирал» в овертайме вырвал победу у екатеринбургского «Автомобилиста»

Владивостокский «Адмирал» одержал победу в овертайме над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счетом 4:3 ОТ (1-0, 1-0, 1-3, 1-0), сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Матч прошел во Владивостоке. По итогам первого периода счет открыл ХК «Адмирал». На последних минутах второго периода «Автомобилист» забил два гола и счет команд сравнялся. За третий период «Адмирал» и «Автомобилист» забили по шайбе в ворота противника, в результате чего команды сыграли в овертайме.

Матч закончился победой владивосткоского «Адмирала».

«Перед игрой ребятам на собрании говорили, что главное — начало матча, и основным фактором в игре будет дисциплина. Хотя в овертайме у ребят были хорошие моменты: где-то не попали в ворота, где-то вратарь соперника сегодня, считаю, здорово сыграл. Вроде мы много времени играли в атаке — по статистике в районе 18 минут — но мало нанесли бросков по воротам и не выжали забитых голов»,— подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Иван Муранов, Даниил Гутик и Степан Старков, а победный гол за шесть секунд до конца овертайма забил Павел Шэн. У «Автомобилиста» дублем отметился Брукс Мэйсек, еще одну шайбу забросил Ник Меркли.

Полина Щуцкая

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