Рабочий погиб из-за обрушения конструкции при строительстве ЖК «Янинский лес»

Рабочий в возрасте 23 лет скончался во время строительных работ по возведению ЖК «Янинский лес». Причиной гибели стало обрушение металлической опалубки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Смертельный инцидент произошел 2 февраля. По информации ведомства, должностные лица коммерческой организации нарушили правила безопасности на стройплощадке во Всеволожском районе Ленобласти.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Специалисты устанавливают все обстоятельства гибели рабочего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рабочий погиб при обрушении потолка на базе отдыха под Приозерском.

Татьяна Титаева