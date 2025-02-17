ЦБ создал онлайн-платформу о нелегальных компаниях

Банк России разработал онлайн-сервис Warning list API v1.0 с выдачей актуальных данных из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности». Процесс полностью автоматизирован и использует публичный интерфейс программирования приложений (API). Информацию можно получить по названию, ИНН, адресу или сайту компании, сообщили в регуляторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Данные о нелегальной организации предоставляются в формате JSON, он подходит для фильтрации в таблицах. Методы работы сервиса напоминают устройство Telegram-бота: перед командой устанавливается символ «/», а потом вставляется функция «search».

«Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате»,—- уточняют в ЦБ.

На прошлой неделе Банк России сообщил, что выявил порядка 9 тыс. нелегальных компаний и ИП. Большая часть из них (5,5 тыс.) — с признаками финансовых пирамид. Самой популярной схемой мошенничества названы предложения инвестировать в криптопроекты.