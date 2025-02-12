ЦБ: за год в России стало почти в два раза больше финансовых пирамид

Банк России рассказал о 5,5 тыс. компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками финансовых пирамид. Это в 1,9 раза больше, чем в 2023 году. Тогда их было около 2,9 тыс. Самой распространенной схемой стали предложения инвестировать в криптовалюту, сообщила пресс-служба регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всего ЦБ выявил порядка 9 тыс. нелегальных организаций и ИП. Показатель предыдущего года — 5,7 тыс. На втором месте после финансовых пирамид — нелегальный оборот ценных бумаг (1,9 тыс. компаний). Менее популярными оказались мошеннические схемы нелегальных кредиторов.

Помимо классических пирамид, мошенники активно агитируют инвестировать в «перспективные» криптопроекты. Также до 77% выросла доля взносов в финансовые пирамиды в криптовалюте (55% в 2023 году). В ЦБ уточнили, что для привлечения клиентов финансовые пирамиды зачастую используют Telegram-каналы. В 2023 году было выявлено 1,2 тыс. таких ресурсов, в 2024-м — более 1,3 тыс.

На сайте ЦБ опубликован полный список компаний, которые причастны к деятельности пирамидальных проектов и иных махинаций на финансовом рынке. Гражданам предлагают пользоваться им при выборе надежных источников дохода.

10 февраля зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал о новой волне развития финансовых пирамид. Компания выявила десятки мошеннических схем, от которых пострадали уже 2,3 тыс. человек.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пирамиды рвутся в небо».