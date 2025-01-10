В новогодние праздники Кубань посетили более 500 тысяч туристов

Краснодарский край в новогодние праздники посетили более 500 тыс. туристов, что на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба администрации региона, гостей принимали около 2,3 тыс. средств размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Еще 362 тыс. человек посетили Краснодарский край с однодневным визитом. Среди популярных направлений были не только приморские города, но и Краснодар, Горячий Ключ, а также Апшеронский, Мостовский и Лабинский районы. Наибольшим спросом пользовались отели 4 и 5 звезд, а также санатории и пансионаты с лечением.

Средняя заполняемость средств размещения на черноморском побережье составила 68%, на азовском — 18,4%, а в степной зоне и предгорьях — 72,1%.

Алина Зорина