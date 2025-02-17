Таможенники Ленобласти изъяли серебряную кружку XVIII века на пути в Эстонию

Сотрудники Кингисеппской таможни остановили гражданина РФ с серебряной кружкой XVIII века. На ней изображены библейские сюжеты, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Россиянин в пункте пропуска Ивангород по «зеленому» коридору пытался попасть в Нарву. Он не имел при себе специального разрешения на вывоз антикварного предмета. Таможенникам гражданин объяснил, что доставляет кубок по просьбе знакомого.

Специалисты посчитали, что кружка может представлять культурную ценность, поэтому ее направили на экспертизу. Детальное изучение предмета подтвердило его художественные достоинства. Стоимость кубка составляет 374 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде культурных ценностей. Суд может лишить гражданина свободы сроком до пяти лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Кингисеппскую таможню с 1 июля 2025 года объединят с Санкт-Петербургской.

Татьяна Титаева