Кингисеппскую таможню с 1 июля 2025 года объединят с Санкт-Петербургской

Кингисеппская таможня будет присоединена к Санкт-Петербургской с 1 июля 2025 года. В ее структуру войдут три таможенных поста, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

С того дня пунктам будут присвоены новые коды. Речь идет о Ямбургском таможенном посте, о постах МАПП Ивангород и ЖДПП Ивангород. Их расположение останется прежним.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у прибывшего из Китая пассажира таможенники Пулково нашли почти 400 пачек сигарет.

Татьяна Титаева