В Краснодарском крае сбили три беспилотника
Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем в период с 19:50 до 20:45 по московскому времени 16 февраля.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадала четырtхлетняя девочка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ребенок находится в районной больнице и получает необходимую медицинскую помощь.
Фрагменты сбитых беспилотников повредили частные жилые дома: в одном из них пострадало остекление, а в другом — кровля.