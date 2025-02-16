В Краснодарском крае сбили три беспилотника

Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем в период с 19:50 до 20:45 по московскому времени 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадала четырtхлетняя девочка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ребенок находится в районной больнице и получает необходимую медицинскую помощь.

Фрагменты сбитых беспилотников повредили частные жилые дома: в одном из них пострадало остекление, а в другом — кровля.

Наталья Решетняк