В Нижегородской области задержали подростков за попытку диверсии на ГЖД

В Нижегородской области задержаны двое несовершеннолетних, которые, по версии следствия, по заданию украинских спецслужб пытались совершить диверсию на Горьковской железной дороге (ГЖД). За это им обещали 50 тыс. руб., но теперь им грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В пресс-службе СК отметили, что подобные преступления расследуются и в Татарстане.

По данным следствия, подростки 2008 года рождения пытались совершить поджог двух релейных шкафов в конце 2024 года. Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Нижегородской области и транспортной полиции до причинения какого-либо ущерба объектам РЖД.

Следователи установили, что задержанные получили инструкции через мессенджер от лица, предположительно связанного с украинскими спецслужбами. За каждый поврежденный шкаф подросткам обещали по 25 тыс. руб.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о попытке диверсии (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

В СКР отметили, что в 2024 году число подобных преступлений выросло на 40% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в суды направлено 429 уголовных дел о преступлениях террористической направленности.

Анар Зейналов