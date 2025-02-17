Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский препарат от проблем с ЖКТ выходит на китайский рынок

«Биннофарм Групп» подала заявку на регистрацию необутина в Китае, рассказал гендиректор компании Рустем Муратов журналистам. По его словам, заявка была подана в конце ноября 2024 года. Это один из первых российских препаратов, которые регистрируются в Китае.

Необутин — препарат с действующим веществом тримебутин, показанный при боли, спазмах и дискомфорте в области живота. В российском реестре лекарств зарегистрировано три препарата с таким торговым наименованием. «Биннофарм Групп» является владельцем регистрационного удостоверения на гранулы для приготовления суспензии, готовую лекарственную форму которой производит АО «Алиум». Субстанцию для препарата производят предприятия из Франции и Китая.

«Биннофарм» регистрирует лекарство в Китае впервые. Об открытии представительства в этой стране компания сообщила в конце 2022 года.

На китайский рынок сейчас выходят всего несколько российских препаратов. В 2014 году «Синофарм» и российская компания «Генериум» договорились о сотрудничестве для вывода российских препаратов на китайский рынок. «Генериум» собирался регистрировать и продвигать тест для диагностики туберкулеза «Диаскинтест», а также линейки рекомбинантных факторов свертываемости крови для лечения гемофилии. В 2021 году «Биокад» сообщил, что в Китае проводится третья фаза клинического исследования препарата с действующим веществом пролголимаб. Лекарство планируют применять для лечения рака легких.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Аптекам добавляют мобильности».

Виктория Колганова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...