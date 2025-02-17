Российский препарат от проблем с ЖКТ выходит на китайский рынок

«Биннофарм Групп» подала заявку на регистрацию необутина в Китае, рассказал гендиректор компании Рустем Муратов журналистам. По его словам, заявка была подана в конце ноября 2024 года. Это один из первых российских препаратов, которые регистрируются в Китае.

Необутин — препарат с действующим веществом тримебутин, показанный при боли, спазмах и дискомфорте в области живота. В российском реестре лекарств зарегистрировано три препарата с таким торговым наименованием. «Биннофарм Групп» является владельцем регистрационного удостоверения на гранулы для приготовления суспензии, готовую лекарственную форму которой производит АО «Алиум». Субстанцию для препарата производят предприятия из Франции и Китая.

«Биннофарм» регистрирует лекарство в Китае впервые. Об открытии представительства в этой стране компания сообщила в конце 2022 года.

На китайский рынок сейчас выходят всего несколько российских препаратов. В 2014 году «Синофарм» и российская компания «Генериум» договорились о сотрудничестве для вывода российских препаратов на китайский рынок. «Генериум» собирался регистрировать и продвигать тест для диагностики туберкулеза «Диаскинтест», а также линейки рекомбинантных факторов свертываемости крови для лечения гемофилии. В 2021 году «Биокад» сообщил, что в Китае проводится третья фаза клинического исследования препарата с действующим веществом пролголимаб. Лекарство планируют применять для лечения рака легких.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Аптекам добавляют мобильности».

Виктория Колганова