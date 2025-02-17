В России резко сократилось число пьяных водителей

В 2024 году количество выявленных на дорогах пьяных водителей сократилось на 30%, следует из данных Госавтоинспекции, которые изучил «Ъ».

Согласно информации ГИБДД:

число случаев управления авто в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1,3, ст. 12.8 КоАП) сократилось с 351,2 тыс. до 244,3 тыс.;

число случаев управления авто в состоянии наркотического опьянения сократилось на 9,4% (с 18,1 тыс. до 16,4 тыс.);

(с 18,1 тыс. до 16,4 тыс.); число дел по статье об отказе от медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП) сократилось на 3,9% (с 163,3 тыс. до 156,8 тыс.).

Подобной динамики в предыдущие годы не наблюдалось. Как отмечает юрист Сергей Радько, одним из ключевых факторов такого тренда стало введение в 2021 году уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Юрист также не исключает, что инспекторы ГИБДД стали чаще оформлять водителей не как пьяных, а как отказавшихся от освидетельствования.

Подробнее о нарушениях ПДД в 2024 году — в материале «Штрафная масса приросла миллиардами».