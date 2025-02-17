Онлайн-торговля в России за год выросла на 41%

Объем российского рынка онлайн-торговли в 2024 году достиг 9 трлн руб., увеличившись на 41% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которыми ознакомилось «РИА Новости». Подавляющая часть продаж — 97% — пришлась на отечественные интернет-магазины и маркетплейсы, тогда как доля трансграничной торговли составила лишь 3% (270 млрд руб.).

Доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли составила 16,2%, при этом в некоторых регионах этот показатель значительно выше. Например, на Чукотке интернет-покупки занимают 38% рынка, на Алтае — 26%, в Магаданской области — 25%. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области зафиксированы самые высокие суммы онлайн-покупок.

Среди популярных категорий лидируют продукты питания, товары для дома, электроника, одежда и автозапчасти. При этом средний чек вырос на 68% в категории ювелирных изделий и часов, достигнув 7680 руб. В то же время в продуктах питания и аптеках средний чек снизился на 27% и 46% соответственно.

Президент АКИТ Артем Соколов отметил, что активная экспансия ритейла в регионы способствует росту рынка. По его прогнозам, в 2025 году динамика роста сохранится на уровне 40%.

Подробнее о популярности онлайн-заказов — в материале «Ъ» «Региональная e-кспансия».