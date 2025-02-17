Жилье с видом на спрос

Ввод жилья в январе 2025 года, как следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата, составил 10,9 млн кв. м. Это на 9,7% ниже показателя января 2024-го — 12,1 млн кв. м.

Снижение фиксируется как в сегменте индивидуального жилищного строительства, который демонстрировал положительную динамику большую часть прошлого года, так и в секторе многоквартирных домов. По данным Росстата, в январе введено в эксплуатацию 8,3 млн кв. м частных домов — это минус 8,2% в годовом выражении. Это, впрочем, обусловлено высокой базой прошлого января (тогда показатель подскочил на 44% год к году). Объемы ввода многоквартирных домов в январе оцениваются в 2,6 млн кв. м, что на 14% отстает от прошлогодних значений (3 млн кв. м). Этот сегмент жилищного строительства завершил 2024 год в минусе: было сдано 45,5 млн кв. м, что на 12% меньше, чем по итогам 2023-го.

Отметим, что относительно ожидаемых показателей этого года на рынке наблюдается оптимизм. Как отметил в пятницу на форуме в рамках Недели российского бизнеса председатель комиссии РСПП по жилищной политике Леонид Казинец, по итогам 2025-го объем ввода многоквартирных домов ожидается на уровне 52,1 млн кв. м (и тогда показатель на 14% превысит прошлогодний результат). Отметим, речь в данном случае идет о проектах, начатых в 2022–2023 годах, когда спрос на жилье был еще высоким на фоне массовой льготной ипотеки.

Прогнозы на этот год в целом пока не вызывают особого беспокойства и у властей. Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, в 2025 году прогнозируется ввод не менее 100 млн кв. м жилья (по итогам 2024-го было введено 107,7 млн кв. м, на 2,3% меньше, чем в 2023-м). Однако, по оценкам «Дом.РФ», на фоне сокращения спроса после отмены безадресной льготной ипотеки с 1 июля 2024 года застройщики при сохранении высокой ключевой ставки (сейчас — 21% годовых) в 2025-м могут сократить запуск новых проектов на 30–35%, до 30–35 млн кв. м. В таком случае ожидается снижение объемов ввода многоквартирных домов с 2027 года. В январе уже фиксируется сокращение объемов запуска новых проектов — на 13% к январю 2024 года, до 2 млн кв. м. Это, по данным «Дом.РФ», стало минимумом для этого месяца за последние четыре года (см. “Ъ” от 5 февраля).

Евгения Крючкова