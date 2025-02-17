Ритуальная реальность

Оборот российской похоронной отрасли по итогам 2024 года увеличился на 7,7%, до 108,3 млрд руб. Рост, впрочем, оказался ниже официальной инфляции в 9,52%, хотя смертность в стране не снижается. Частично это объясняется стремлением граждан экономить на погребении близких и родственников — они стали чаще прибегать к кремации, что обходится заметно дешевле, чем захоронение в могилу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В 2024 году объем рынка ритуальных услуг вырос на 7,7% год к году, до 108,3 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Рост был ниже официальной инфляции, которая за прошлый год составила 9,52%. Росстат пока не опубликовал данные за полный 2024 год, но в январе—ноябре число умерших в России выросло на 4,3% год к году, до 1,67 млн человек. В предыдущие годы похоронный рынок развивался более динамично. В 2023 году прирост составил 11,5%, в 2022 году — 10,6%, следует из данных статистической службы.

Оборот рынка похоронных услуг в разрезе федеральных округов России в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Федеральный округ Оборот (млрд руб.) Изменение за год (%) Центральный 32,86 2,6 Северо-Западный 16,69 8,7 Южный 11,94 9,4 Северо-Кавказский 2,67 7,1 Приволжский 17,97 13 Уральский 8,02 9,5 Сибирский 10,9 7 Дальневосточный 7,25 13 Россия в целом 108,3 7,7 Открыть в новом окне Источник: Росстат.

Россияне все чаще экономят на похоронах, выбирая товары и услуги подешевле, из-за чего темпы роста рынка замедляются, несмотря на рост смертности, поясняет вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. Стоимость ритуальной продукции и услуг продолжает расти из-за инфляции. В 2024 году услуга по рытью могилы подорожала на 14% год к году, в среднем до 11,1 тыс. руб., изготовление гроба — на 12%, до 7,8 тыс. руб., по данным Росстата. В октябре—декабре 2024 года средняя стоимость услуг по организации похорон в России выросла на 9,7% год к году, до 27,7 тыс. руб., подсчитал оператор фискальных данных «Такском» по запросу “Ъ”.

Несмотря на это, в Москве рынок ритуальных услуг и вовсе сократился на 7,7% год к году, до 9,7 млрд руб., следует из подсчетов “Ъ”. Крупнейший на московском рынке игрок ГБУ «Ритуал» не ответил на запрос “Ъ”. В других крупных регионах отмечен рост. В Подмосковье оборот сегмента похоронных услуг увеличился на 8,8%, до 9 млрд руб., в Петербурге — на 11%, до 9,4 млрд руб., в Ленинградской области — на 6,4%, до 1,2 млрд руб., в Краснодарском крае — на 9,8%, до 5,42 млрд руб.

На сокращение рынка в том или ином регионе зачастую влияет так называемая кремационная миграция, когда из-за отсутствия крематория или из-за высокой цены на эту услугу такая процедура выполняется в соседних регионах — это может влиять на статистику в разрезе субъектов РФ, поясняет президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев. Он добавляет, что в крупных городах кремацию сегодня выбирают в 60−70% случаев.

Она становится все более популярной в том числе из-за финансовой выгоды. По словам Владимира Родькина, если кремация обходится в среднем в 19−20 тыс. руб., то захоронение в могилу — как минимум в половину дороже в зависимости от региона. Средняя стоимость услуг по кремации по всей России в октябре—декабре 2024 года составила 18,1 тыс. руб., в то время как услуги по захоронению в землю — 25,1 тыс. руб., подсчитали в «Такскоме». Рост год к году составил 9,3% и 14,9% соответственно, уточнили аналитики.

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин считает, что совокупная выручка отрасли в 2025 году может снизиться. Этому будет способствовать в том числе отсутствие стимулов у частных инвесторов для вложений в отрасль, считает он. Развитие рынка кремации в стране который год упирается в нормативные споры — власти уже 15 лет не могут принять новый закон или поправки к старому закону «О погребении и похоронном деле», вступившему в силу почти 30 лет назад, напоминает Алексей Сулоев. Последняя попытка законодателей актуализировать законодательную базу тоже пока не увенчалась успехом. Минстрой РФ раскритиковал законопроект депутата Госдумы Светланы Разворотневой, согласно которому крематории и колумбарии могли включить в список объектов, которые можно строить в государственно-частном партнерстве (см. “Ъ” от 12 февраля).

Дарья Андрианова