Совместно нажитая конфискация

Конституционный суд выяснит, могут ли за пьяное вождение одного из супругов наказать обоих, отобрав семейный автомобиль. Поводом для проверки стала жалоба жительницы Абакана: пьяным за рулем попался ее муж, а отвечать за это пришлось обоим супругам. Механизм конфискации совместного имущества формально не противоречит закону, но не всегда учитывает баланс интересов сторон, подтверждают юристы. Между тем, как ранее выяснил “Ъ”, масштабы подобной конфискации растут ударными темпами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу жительницы Абакана Оксаны Адрияновой, сообщается на сайте суда. Она оспаривает положения ст. 104.1 Уголовного кодекса (УК), предусматривающие конфискацию автомобиля за повторное пьяное вождение даже в том случае, если машина находится в совместной собственности.

Как следует из жалобы, в 2023 году мужа заявительницы приговорили к 240 часам исправительных работ за повторное пьяное вождение (ст. 264.1 УК), суд также конфисковал автомобиль Toyota Prius, находившийся в совместной собственности супругов.

Однако госпожа Адриянова с таким решением не согласна, ведь она преступления не совершала, подчеркивается в жалобе.

Лишая ее собственности, суды ссылались на постановление пленума Верховного суда, согласно которому принадлежащим обвиняемому следует считать имущество, находящееся в том числе и в совместной собственности супругов. Но заявительница полагает, что такая трактовка закона противоречит ст. 35 Конституции, которая запрещает принудительное изъятие имущества для государственных нужд без равноценной компенсации.

Оксана Адриянова напоминает, что, согласно Семейному кодексу, супруги самостоятельно отвечают по своим обязательствам. Однако спорная норма УК, допуская конфискацию общего автомобиля в случае совершения преступления одним из супругов, фактически вводит коллективную ответственность за такие нарушения, как повторное пьяное вождение или езда без прав.

При этом закон не предусматривает возможности равноценного возмещения взамен принудительно изъятого имущества, отмечает заявительница, отсутствует даже механизм защиты прав таких собственников.

Поправки к УК, предусматривающие конфискацию автомобилей за повторную езду в нетрезвом виде, а также за езду без прав и многократные выезды на встречную полосу или значительное превышение скорости (статьи 264.1, 264.2 и 264.3 УК), относительно новые: они действуют с июля 2022 года. Но с тех пор, как ранее сообщал “Ъ”, показатели изъятия у граждан транспорта демонстрируют взрывной рост: если во втором полугодии 2022 года, по данным судебной статистики, в госсобственность обратили всего 614 машин, то в первом полугодии 2024-го (это пока самые свежие данные) — уже 5,8 тыс.

В течение какого-то времени судебная практика по этому вопросу была неоднородной, и некоторые суды отменяли решения о конфискации, вспоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Однако в декабре 2023 года Верховный суд в постановлении пленума окончательно закрепил позицию о возможности конфискации имущества, находящегося в совместной собственности супругов. В итоге практика сместилась в сторону более жесткого подхода.

Защита прав невиновного супруга в рамках гражданского судопроизводства остается формальной и не всегда эффективной, считает эксперт — например, в случае раздела имущества после конфискации осужденный супруг должен выплатить невиновному компенсацию за утраченную долю. А это практически невозможно, если супруги не заключили брачный договор или соглашение о разделе имущества, отмечает госпожа Тягай.

«Хотя механизм конфискации совместного имущества формально не противоречит закону, он не всегда учитывает баланс интересов сторон»,— заключает она.

Вряд ли подобное решение вопроса можно считать оправданным, согласен управляющий партнер «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк: допуская конфискацию совместного имущества, закон должен защитить права лица, не нарушавшего закона. В противном случае под сомнение ставится не только гарантированное Конституцией право частной собственности на имущество, но и общепризнанный принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания, рассуждает эксперт. Он полагает, что в своем решении КС признает оспариваемые нормы не соответствующими Конституции.

Анастасия Корня