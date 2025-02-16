NYT: США и Белоруссия готовят сделку по смягчению санкций

США и Белоруссия готовят «грандиозную сделку», в рамках которых Вашингтон должен ослабить санкции в отношении Минска, пишет The New York Times (NYT). Минск в свою очередь должен освободить «большое количество политических заключенных».

Как узнала NYT, такие условия сделки между Вашингтоном и Минском назвал зампомощника Госсекретаря США Кристофер Смит на встрече западных дипломатов в Вильнюсе. В столицу Литвы он прибыл из Белоруссии, где 12 февраля встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кристофер Смит покинул Белоруссию вместе «с американцем и двумя политзаключенными». На встрече в Вильнюсе он назвал это «спецоперацией» и «огромной победой и ответом на программу Трампа». По его словам, следующим шагом станет «возможная большая сделка», в рамках которой Александр Лукашенко освободит «множество политзаключенных, включая выдающихся».

Взамен США должны ослабить санкции в отношении белорусских банков и экспорта компонентов удобрений. Официально о контактах США и Белоруссии, а также о возможной сделке не сообщалось.

NYT отмечает, что в последние месяцы Александр Лукашенко амнистировал более 200 человек, которые были осуждены после протестов в Белоруссии в 2020 году. Газета также указала, что визит Кристофера Смита в Минск состоялся почти сразу после телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

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