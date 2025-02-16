Минздрав предложил изменить правила проверки на опьянение

Минздрав предложил актуализировать порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Ведомство хочет изменить в том числе перечень наркотических веществ, на которые проводятся исследования.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что в документе «предусмотрены особенности проведения» медосвидетельствования и вынесения заключения при оказании помощи в экстренной форме. Целью этого предложения названо повышение безопасности на дорогах.

Предложение Минздрава также «актуализирует вопросы» проведения экспертизы в отношении лиц, которые могут находиться в состоянии наркотического опьянения. В ведомстве уточнили, что это «облегчит привлечение к административной ответственности».

Перечень наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования, предлагается изменить «с учетом изменения наркопотребления». Подробности предложений в пояснительной записке не указаны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Порог трезвости».