Главные новости за 15 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Предварительной причиной возгорания в пансионате в станице Благовещенской назвали неосторожное обращение с огнем.

Прокуратура Успенского района организовала проверку после поступления жалоб на подачу населению холодной воды ненадлежащего качества.

Участники ликвидации катастрофы в Анапе с 18 декабря 2024 года вывезли с пляжей курорта более 12 тыс. тонн замазученного песка. Сейчас на месте работают 38 человек и пять единиц техники.

Утром в субботу, 15 февраля, в Динском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. На трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погибли три человека.

После пожара в волонтерском штабе в станице Благовещенской, который произошел 14 февраля, новый штаб обустроят на территории «Рыбхоза».

На территории Краснодара в течение трех дней будет действовать штормовое предупреждение. В субботу, 15 февраля, в городе дует сильный ветер, а с воскресенья начнутся осадки в виде ливня, дождя со снегом, ночью температура опустится до минусовых значений.

В Сочи в период с 16 по 18 февраля ожидается значительное ухудшение погоды. В горных районах прогнозируется мокрый снег, его налипание на проводах и деревьях, а на дорогах — гололедица.

В Анапе проводят проверку по возможному несанкционированному вывозу песка с пляжа. Вызван участковый, составлен КУСП, правоохранители проводят проверку, о результатах которой будет сообщено дополнительно.