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Ухудшение погоды прогнозируют в Сочи

В Сочи в период с 16 по 18 февраля ожидается значительное ухудшение погоды. В горных районах прогнозируется мокрый снег, его налипание на проводах и деревьях, а на дорогах — гололедица, предупредили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В прибрежной зоне и в Сириусе местами пройдут сильные дожди, действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 17 м/с, высота волн в море составит до 1,5 м. В горах выше 1 тыс. м сохраняется лавинная опасность. Въезд в горный кластер ограничен для автомобилей без зимней резины.

По поручению главы города Андрея Прошунина городские службы работают в усиленном режиме. Пользователи пляжных территорий могут вводить ограничения на доступ в зависимости от погодных условий.

Жителям и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также соблюдать меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Вячеслав Рыжков

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