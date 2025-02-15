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В Краснодаре на три дня объявлено штормовое предупреждение

На территории Краснодара в течение трех дней будет действовать штормовое предупреждение. В субботу, 15 февраля, в городе дует сильный ветер, а с воскресенья начнутся осадки в виде ливня, дождя со снегом, ночью температура опустится до минусовых значений, предупредил в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мэр отметил, что все городские службы готовы к непогоде. С 21:00 техника начнет дежурство на путепроводах и улицах города. Подготовлены 80 технических средств: комбинированные машины, грейдеры, погрузчики и самосвалы.

«Дорогие краснодарцы и гости кубанской столицы, будьте осторожны! Лучше оставайтесь дома с семьей. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112»,— призвал мэр.

Вячеслав Рыжков

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