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Прокуратура проверяет нарушения в работе водоканала в Успенском районе Кубани

Прокуратура Успенского района организовала проверку после поступления жалоб на подачу населению холодной воды ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что обслуживающая организация не провела необходимые подготовительные работы на сетях водоснабжения перед подачей воды в жилые дома. В связи с этим 13 февраля 2025 года надзорное ведомство внесло представления об устранении нарушений в адрес администрации муниципалитета и руководства МУП «Успенский водоканал». После вмешательства прокуратуры местные власти организовали подвоз чистой питьевой воды жителям на время проведения ремонтных работ.

Исполнение требований остается на контроле надзорного органа.

Вячеслав Рыжков

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