Прокуратура проверяет нарушения в работе водоканала в Успенском районе Кубани
Прокуратура Успенского района организовала проверку после поступления жалоб на подачу населению холодной воды ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Установлено, что обслуживающая организация не провела необходимые подготовительные работы на сетях водоснабжения перед подачей воды в жилые дома. В связи с этим 13 февраля 2025 года надзорное ведомство внесло представления об устранении нарушений в адрес администрации муниципалитета и руководства МУП «Успенский водоканал». После вмешательства прокуратуры местные власти организовали подвоз чистой питьевой воды жителям на время проведения ремонтных работ.
Исполнение требований остается на контроле надзорного органа.