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Краснодарцы вывезли с пляжей Анапы более 12 тысяч тонн замазученного песка

Участники ликвидации катастрофы в Анапе с 18 декабря 2024 года вывезли с пляжей курорта более 12 тыс. тонн замазученного песка. Сейчас на месте работают 38 человек и пять единиц техники, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Представители краевой столицы повторно обошли береговую линию вдоль Пионерского проспекта в сторону центральной части Анапы. В приоритете сбор замазученного песка ручными металлическими сеялками и проверка местности на наличие новых залежей мазута с использованием специализированной техники. Территорию также каждый день проверяют на выброс новых пятен.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе поздним вечером 14 февраля ликвидировали пожар в волонтерском центре. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Как сообщалось, волонтеры продолжат работу после пожара.

Вячеслав Рыжков

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