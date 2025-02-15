В Динском районе в ДТП с грузовиком погибли три человека

Утром в субботу, 15 февраля, в Динском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. На трассе «Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края» столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В ведомстве рассказали, что водитель тягача «Скания» с полуприцепом, выехал на встречную полосу, там, где это запрещено. Грузовик столкнулся со встречным «Фольксваген Пассат», а затем опрокинулся.

В аварии погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира. Личности всех троих устанавливаются.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков