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В Динском районе в ДТП с грузовиком погибли три человека

Утром в субботу, 15 февраля, в Динском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. На трассе «Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края» столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В ведомстве рассказали, что водитель тягача «Скания» с полуприцепом, выехал на встречную полосу, там, где это запрещено. Грузовик столкнулся со встречным «Фольксваген Пассат», а затем опрокинулся.

В аварии погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира. Личности всех троих устанавливаются.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков

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