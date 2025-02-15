По возможному несанкционированному вывозу песка с пляжа в Анапе начата проверка

В Анапе проводят проверку по возможному несанкционированному вывозу песка с пляжа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В администрации рассказали, что 15 февраля в соцсетях появилась информация о погрузке грунта на пляже в районе Джемете. На место отправились специалисты управления курортов и туризма мэрии. Представители средства размещения рассказали чиновникам, что их деятельность с вывозом песка никак не связана и они вывозят строительный мусор по предписанию прокуратуры.

«Тем не менее на место вызван участковый, составлен КУСП, правоохранители проводят проверку, о результатах которой будет сообщено дополнительно»,— заявили в мэрии.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе на территории «Рыбхоза» создадут новый волонтерский штаб вместо сгоревшего. На территории организуют зоны для приема пищи, выдачи средств индивидуальной защиты и отдельный узел связи.

Вячеслав Рыжков