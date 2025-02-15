Пожар в пансионате в Анапе мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

Предварительной причиной возгорания в пансионате в станице Благовещенской назвали неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорный орган проводит проверку по факту пожара. На место пожара вечером накануне, 14 февраля, прибыл и.о. межрайонного прокурора Сергей Брижак, а также представители уполномоченных ведомств. Она оценивают соблюдение законодательства на территории туристической базы «Зенит», а также устанавливают причины и условия возгорания.

Пожар в волонтерском центре в Анапе произошел вечером накануне. Огонь охватил порядка 1,4 тыс. кв. м. Возгорание произошло в корпусе для проживания и общепите пансионата. Из здания эвакуировали 26 человек. Пострадавших нет. Пожар тушили несколько часов и полностью ликвидировали около 22:00.

Вячеслав Рыжков