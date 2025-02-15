Вечеринки взбадриваются кофе

В России набирают популярность кофейные пати. От клубного формата мероприятия отличает отсутствие спиртного и дневное время сбора гостей. На тренд обратили внимание пользователи соцсетей. Дневные вечеринки иногда совмещаются с лекциями и мастер-классами. Так владельцы кафе еще больше расширяют круг гостей. Почему формат «кофе плюс танцевальная музыка» стал так популярен? Расскажет Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Москва, Казань, Сочи, Владивосток и другие города переходят на безалкогольные утренники с топовыми диджеями, а афиши готовят как для больших клубных событий. Вход свободный. Интерес владельцев заведений в том, чтобы завоевать лояльность новой аудитории, которая нечасто заходит за чашкой кофе. Рейвы для жаворонков требуют и специального меню, рассказал сооснователь сочинской кофейни Tumi диджей Миша Лопес: «Первый рейв мы сделали 28 декабря, теперь проводим каждую субботу. Как в Европе, там это тоже везде и всюду. Тема заходит всем, потому что не надо никакого алкоголя, чтобы слушать у нас хорошую музыку. Можно спать по ночам. Сейчас разрабатываем различные безалкогольные шоты на основе кофе, коктейли из сиропов, чая. Об этом начинают говорить, спрашивать».

Тренд на здоровый образ жизни требует от заведений не только авторского меню, но и особого музыкального сопровождения, рассказывают рестораторы. На дневных кофе-рейвах можно послушать модные треки и потанцевать. Для миллениалов это уже актуальнее ночных загулов, говорит основатель московского ресторана Naomi Bistro Анна Ларина: «Такая идея появилась, еще когда 10 лет назад летали в Нью-Йорк, и там это уже было развито, а для Москвы вообще не актуально. А в последнее время все резко бросили пить и перешли на здоровый образ жизни. По тренду Бали, Европы, Турции, где постоянно это все проводят, показалось, что в Москве это тоже может стать популярным. Люди в нашем возрасте, а у нас аудитория все-таки от 30 лет и старше, посчитали, что это может быть очень прикольно и интересно, хотя обычно кофейни не их формат».

В мировых трендсеттерах кофейных пати Турция, Казахстан и Азербайджан. У коротких видео с утренних вечеринок оттуда тысячи лайков в соцсетях. Диджеи готовы к переходу на новый ритм, отмечает основатель кофейни Coffee Gallery в Казани Альбина Стрельникова: «В социальных сетях я увидела этот тренд, который называется рейв для жаворонков. Я решила для себя, что мы обязательно проведем эту вечеринку модную у себя в кофейне. У нас проводятся различного формата нетворкинги, бизнес-завтраки, бизнес-встречи, игры.

И наше пространство позволяет проводить такого рода мероприятия. После такой тусовки можно дальше идти по своим делам, заряженным хорошим настроением. Я считаю, это очень классный формат, чтобы людям отдохнуть. Договоренность с диджеями есть проводить регулярно такие вечеринки, даже приурочивать их к определенной какой-то тематике».

Как говорят владельцы кофеен, формат Morning Coffee Club один из самых демократичных в плане вечеринок. Никакого фейс-контроля, прийти может любой ценитель музыки и бодрящего напитка —- от тинейджеров до солидных топ-менеджеров.

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Ирина Савина