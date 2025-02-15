Табачный марафон

1990-е стали для Северо-Западного региона временем прихода международных корпораций. В их числе была американская Philip Morris, которая ровно 25 лет назад запустила в Ленинградской области завод «Филип Моррис Ижора». На тот момент инвестиционный проект, в который было вложено $330 млн, оказался одним из крупнейших в производственной сфере в нашей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фабрика АО «Филип Моррис Ижора» табачного концерна Philip Morris International

Фото: Jinhai/wikimedia Фабрика АО «Филип Моррис Ижора» табачного концерна Philip Morris International

Фото: Jinhai/wikimedia

В 2000 году американская табачная компания Philip Morris запустила в Ленобласти фабрику «Филип Моррис Ижора». Инвестиции в строительство предприятия, которое начало работу 15 февраля, составили $330 млн, что сделало его одним из самых крупных производственных проектов того времени. Президент Philip Morris по Восточной Европе Андре Калантзопулос, посетивший открытие, отнес производство к числу наиболее современных в мире.

На заводе в Ленобласти табачная компания организовала выпуск своего флагманского бренда — Marlboro. Для продвижения марки была запущена масштабная рекламная кампания под слоганом «Откройте для себя страну Marlboro!», охватившая 200 тыс. торговых точек в России. В ее ходе было разыграно 1,5 млн различных призов, включая джипы Wrangler.

По дороге к инвестициям

Путь к созданию собственного производства в Ленобласти оказался для Philip Morris тернистым. Как сообщал в то время «Ъ», табачная компания подписала с региональным правительством договор о строительстве мощностей во Всеволожском районе еще в 1992 году. Однако потом решение об отводе земли пересмотрели, а в качестве замены инвестору была предложена территория под Ораниенбаумом. Впрочем, и эти планы в итоге реализованы не были. Определенность наступила лишь в 1997-м, когда Philip Morris получила от правительства Ленобласти для создания завода 50 га в Ломоносовском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1998 год. Президент региона Восточная Европа компании «Филип Моррис». Ханс Флюри (справа) и губернатор Ленинградской области Вадим Густов на церемонии закладки первого камня фабрики «Филип Моррис Ижора»

Фото: Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС 1998 год. Президент региона Восточная Европа компании «Филип Моррис». Ханс Флюри (справа) и губернатор Ленинградской области Вадим Густов на церемонии закладки первого камня фабрики «Филип Моррис Ижора»

Фото: Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС

В 1998 году, через три месяца после старта строительства фабрики, в России разразился экономический кризис, который сопровождался дефолтом по внутреннему долгу и девальвацией рубля. Но, несмотря на это, замораживать проект табачная компания не стала, а, наоборот, постаралась форсировать работы. Четырехкратное увеличение курса доллара привело к резкому росту стоимости импортных сигарет, а как следствие — к падению продаж. В этих условиях перенос производства в Россию позволял снизить стоимость продукции на 20–30% за счет более дешевой рабочей силы и более низких пошлин на ввоз сырья по сравнению с готовой продукцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Philip Morris International Андре Калантзопулос

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Генеральный директор Philip Morris International Андре Калантзопулос

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Позже Андре Калантзопулос в беседе с «Ъ» вспоминал, что открытие фабрики в Ижоре состоялось спустя 17 месяцев после начала дефолта. «До финансового кризиса подавляющее большинство наших международных марок импортировалось в Россию. Решение инвестировать в местное производство было абсолютно верным. Благодаря этому уже в 2002 году наступил переломный момент и 100% нашей продукции, представленной на российском рынке, уже производилось в стране»,— объяснял он. Кроме Marlboro, на заводе был локализован выпуск сигарет L&M, а несколько позже к ним добавился Chesterfield.

Табачная столица

Появление новой площадки дало возможность Philip Morris серьезно укрепить позиции на российском рынке. Мощность фабрики составила 25 млрд сигарет в год, что превышало суммарный объем выпускаемой продукции на двух других заводах в стране. Основной площадкой для Philip Morris до этого было производство в Краснодаре. Кроме того, в 1992 году компания арендовала пустующий цех петербургского завода «Волна», где начала изготавливать сигареты марки Chesterfield. Выпускающему радиопередатчики и комплектующие для телевизоров предприятию сотрудничество с табачным гигантом дало возможность сохранить штат радиомонтажников, которые иначе бы остались без работы. Впрочем, постепенно необходимость в этой площадке отпала.

В 2002 году, когда фабрика в Ижоре вышла на проектную мощность, производство в черте города решено было свернуть. Сотрудники завода перешли на работу на областное предприятие, а основная часть оборудования была демонтирована и переехала в Краснодар.

К моменту запуска «Филип Моррис Ижора» за Северо-Западом закрепился имидж табачного региона. В 1992-м в Санкт-Петербурге появилось совместное предприятие фабрики Урицкого и Reynolds Tobacco Company (в 1999 году было выкуплено японской Japan Tobacco International). В 1997 году в городе начала работу фабрика «Ротманс-Нево» (после слияния британских British American Tobacco и Rothmans International сменила название на «БАТ-СПб»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственный цех фабрики «Филип Моррис Ижора»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Производственный цех фабрики «Филип Моррис Ижора»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Размещать мощности в Санкт-Петербурге международные компании стимулировало выгодное географическое расположение, кадровый потенциал и наличие крупного порта. К тому же представители табачной отрасли отмечали поддержку, которую иностранному бизнесу оказывал мэр города Анатолий Собчак. Конец 1990-х стал для табачного рынка периодом бурного развития. Ежегодные темпы роста оценивались в 16%, объем потребления сигарет — в 220-260 млрд штук. Помимо этого, табачных производителей привлекали перспективы экспортных поставок в страны Средней Азии.

Бездымное будущее

Спустя 20 лет после запуска производства в Ленобласти Philip Morris начал трансформацию российского бизнеса. На заводе было налажено производство табачных стиков для системы нагревания табака IQOS, которая позиционировалась как менее вредная альтернатива сигаретам. На конец 2020 года инвестиции в этот проект, рассчитанный как на внутренний, так и на внешний рынок, превысили 20 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Филип Моррис Ижора»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ АО «Филип Моррис Ижора»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня завод «Филип Моррис Ижора» остается для компании крупнейшей производственной площадкой в России и мире. Общий объем инвестиций в ее развитие за все время превысил 59 млрд рублей. Предприятие входит в число основных налогоплательщиков Ленобласти, а выпускаемая там продукция поставляется в Японию, Армению, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Сербию и другие страны.

Константин Куркин