Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Перелетам нашли сухопутную замену

15 марта начнет работу автобусный маршрут Ростов-на-Дону—Аланья

Из Ростова-на-Дону запустят регулярный автобус в турецкую Аланью. Маршрут включает также Анталью, Анкару, Мерсин и грузинский Батуми, рассказали “Ъ FM” в компании Luks Yilmaz Turizm. Перевозчик планирует выполнять рейсы раз в неделю. Билет обойдется в $110, это порядка 10 тыс. руб. В стоимость входит провоз багажа до 35 кг. В комментариях к посту о запуске рейса пользователи интересуются, можно ли передать посылку или личные вещи, которые не получилось перевезти самолетом.

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Например, слишком тяжелый чемодан или велосипед допустимо отправить автобусом за отдельную плату и с некоммерческими целями, отметила представитель компании Luks Yilmaz Turizm Виктория Габитова: «Мы не думали, что будет такой активный спрос. Изначально был маршрут Стамбул—Ростов-на-Дону, а сейчас мы решили открыть другой рейс в сторону Мерсина, Аланьи, Антальи. 15 марта мы хотим осуществить первый выезд из турецкого Мерсина. Планируем выезды из Ростова каждую субботу, а из Мерсина каждый вторник.

Маршрут проходит через Батуми, транзитом проезжаем Грузию по серпантину, по черноморскому побережью. Думаем, что рейс будет занимать порядка 50 часов.

Каждые три-четыре часа у нас бывают остановки по 30-40 минут. В автобусе бесплатный Wi-Fi, чай, кофе и вода. В среднем мы проходим границу Верхний Ларс за два-три часа, но все зависит от того, какая загруженность, могут задержать и на пять-шесть часов. В багаж мы можем взять какие-то небольшие передачи, но не коммерческий товар. Бывают люди, которые просто хотят своим близким отправить вещи какие-то, продукты питания, документы или еще что-то подобное. Например, отправить документы стоит минимум $15-20».

В конце 2024-го сообщалось, что между Сочи и турецким городом Трабзон возобновят паромное сообщение. Однако сначала запуск отложили на конец января 2025-го, а после на весну. С учетом цен на авиаперевозки, конкуренцию автобусу мог бы составить только такой туристический паром, считает член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков: «Автобус — это самый дешевый вид транспорта, неслучайно существуют автобусы еще более дальние, скажем, из Москвы в Бухару, Самарканд. Ими пользуются туристы, какой-то мелкий бизнес, может быть, некое возрождение челночного бизнеса.

Как будет организовано паромное сообщение между Сочи и Трабзоном

Учитывая, что авиабилеты дорожают быстрее инфляции, неудивительно, что возник автобус. Конкуренцию ему мог бы составить недорогой паром между Сочи и Трабзоном, который уже много месяцев обещают запустить, но никак не запустят. Если возникнет хорошее паромное сообщение, тогда, может быть, автобусы уже и не понадобятся. Паром, конечно, идет более коротким маршрутом через Черное море, а автобусный рейс включает российско-грузинскую границу, потом грузино-турецкую. При этом автобус — очень гибкий вид транспорта, он реагирует на спрос».

Сейчас авиабилеты из Сочи в Аланью на март обойдутся как минимум в 11 тыс. руб. За такую цену в пути придется провести 11 часов из-за пересадки в Стамбуле.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...