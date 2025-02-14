Перелетам нашли сухопутную замену

Из Ростова-на-Дону запустят регулярный автобус в турецкую Аланью. Маршрут включает также Анталью, Анкару, Мерсин и грузинский Батуми, рассказали “Ъ FM” в компании Luks Yilmaz Turizm. Перевозчик планирует выполнять рейсы раз в неделю. Билет обойдется в $110, это порядка 10 тыс. руб. В стоимость входит провоз багажа до 35 кг. В комментариях к посту о запуске рейса пользователи интересуются, можно ли передать посылку или личные вещи, которые не получилось перевезти самолетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Например, слишком тяжелый чемодан или велосипед допустимо отправить автобусом за отдельную плату и с некоммерческими целями, отметила представитель компании Luks Yilmaz Turizm Виктория Габитова: «Мы не думали, что будет такой активный спрос. Изначально был маршрут Стамбул—Ростов-на-Дону, а сейчас мы решили открыть другой рейс в сторону Мерсина, Аланьи, Антальи. 15 марта мы хотим осуществить первый выезд из турецкого Мерсина. Планируем выезды из Ростова каждую субботу, а из Мерсина каждый вторник.

Маршрут проходит через Батуми, транзитом проезжаем Грузию по серпантину, по черноморскому побережью. Думаем, что рейс будет занимать порядка 50 часов.

Каждые три-четыре часа у нас бывают остановки по 30-40 минут. В автобусе бесплатный Wi-Fi, чай, кофе и вода. В среднем мы проходим границу Верхний Ларс за два-три часа, но все зависит от того, какая загруженность, могут задержать и на пять-шесть часов. В багаж мы можем взять какие-то небольшие передачи, но не коммерческий товар. Бывают люди, которые просто хотят своим близким отправить вещи какие-то, продукты питания, документы или еще что-то подобное. Например, отправить документы стоит минимум $15-20».

В конце 2024-го сообщалось, что между Сочи и турецким городом Трабзон возобновят паромное сообщение. Однако сначала запуск отложили на конец января 2025-го, а после на весну. С учетом цен на авиаперевозки, конкуренцию автобусу мог бы составить только такой туристический паром, считает член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков: «Автобус — это самый дешевый вид транспорта, неслучайно существуют автобусы еще более дальние, скажем, из Москвы в Бухару, Самарканд. Ими пользуются туристы, какой-то мелкий бизнес, может быть, некое возрождение челночного бизнеса.

Учитывая, что авиабилеты дорожают быстрее инфляции, неудивительно, что возник автобус. Конкуренцию ему мог бы составить недорогой паром между Сочи и Трабзоном, который уже много месяцев обещают запустить, но никак не запустят. Если возникнет хорошее паромное сообщение, тогда, может быть, автобусы уже и не понадобятся. Паром, конечно, идет более коротким маршрутом через Черное море, а автобусный рейс включает российско-грузинскую границу, потом грузино-турецкую. При этом автобус — очень гибкий вид транспорта, он реагирует на спрос».

Сейчас авиабилеты из Сочи в Аланью на март обойдутся как минимум в 11 тыс. руб. За такую цену в пути придется провести 11 часов из-за пересадки в Стамбуле.

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Александра Абанькова