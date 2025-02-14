ОСК получила 100% акций терминала в порту Санкт-Петербурга

Росимущество завершило внесение акций АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), на балансе которого находится крупный морской терминал в Большом порту Санкт-Петербург, в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Указ о передаче находящихся в федеральной собственности 100% акций КЦТЛ в начале февраля подписал президент Владимир Путин.

Акции КТЦЛ были обращены в доход государства в 2023 году. Генпрокуратура настояла, что непрофильные активы Северной верфи незаконно вошли в уставный капитал компании. В ответ акционеры КЦТЛ — ООО «Леверидж» и Юлия Абросимова — просили взыскать с Росимущества более 125 млн рублей в качестве компенсации стоимости изъятых акций, однако иск был возвращен подателям.

Вместе с пакетом ценных бумаг Объединенная судостроительная корпорация получила контроль над крупным морским терминалом общей площадью более 17 га, который расположен в Большом порту Санкт-Петербург. Эксперты оценивают стоимость пакета ценных бумаг в сумму от 300 млн до 1 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ-СПб».