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Росприроднадзор требует с «Курскводоканала» 4,9 млн за сброс стоков в Сейм

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора требует с МУП «Курскводоканал» более 4,9 млн руб. за ущерб, причиненный реке Сейм, сообщили в ведомстве.

В 2024 году во время плановой выездной проверки сотрудники контрольного органа выяснили, что муниципальное предприятие нарушает природоохранное законодательство и, в частности, сбрасывает в реку с городских очистных сооружений стоки с превышением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Управление предъявило для уплаты в добровольном порядке расчет размера вреда на указанную сумму. Если нарушитель не рассчитается добровольно, ведомство намерено обратиться в суд.

На этой неделе стало известно, что Росприроднадзор требует с «Белоблводоканала» 3,2 млн руб. за ущерб реке Осколец.

Юрий Голубь

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